В Шымкенте горит бывший шинный завод
85 пожарных и более 20 ед. техники задействовано на тушении пожара.
Фото : КЧС МВД РК15 сентября 2018, 07:42
В индустриальной зоне Шымкента произошел пожар, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
85 пожарных и более 20 ед. техники задействовано на тушении пожара.
«15 сентября в 04:20 в индустриальной зоне «Ордабасы» на территории бывшего шинного завода, в отдельно стоящем цеху по изготовлению пластиковых окон произошло загорание крыши 4-х этажного здания на площади порядка 5000 кв.м.».
«Неимоверными усилиями локализация пожара достигнута в 06:34», - отмечается в сообщении.
Тушение продолжается.
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