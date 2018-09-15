В алматинские автобусы вернут терминалы для оплаты наличными

Разработчики провели анализ и выяснили, что от 80 до 90% ДТП с общественным транспортом происходят из-за того, что водитель отвлекается на выдачу билета.

В общественном транспорте Алматы появятся терминалы для приема наличной оплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Терминалы приема наличной оплаты от пассажиров общественного транспорта призваны в первую очередь для того, чтобы обеспечить водителя возможностью заниматься своей деятельность - вести автобус, отвечать за безопасность населения, а не выдавать сдачу, билет, что отвлекает от основной функции», - сказал директор компании Onay Pay Владимир Смирнов.

По его словам, эти терминалы сейчас на стадии проектирования и до конца года будет заказана первая партия. Разработчики провели анализ и выяснили, что от 80 до 90% ДТП с общественным транспортом происходят из-за того, что водитель отвлекается на выдачу билета, сдачи. В Алматы действует дифференцированный тариф - стоимость проезда при оплате карточкой «Онай», SMS, составляет 80 тенге, наличными - 150 тенге. При наличной оплате в терминал стоимость проезда также останется на уровне в 150 тенге.

«Непосредственно в транспорте они появятся к концу первой половины следующего года. На сегодняшний день, государственный и часть частных автопарков уже заинтересованы в установке», - пояснил он.

Ранее до системы «Онай» на некотором общественном транспорте уже были установлены валидаторы для приема денег.

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