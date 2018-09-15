Пожар на шинном заводе в Шымкенте потушен

Локализация была достигнута в 06:34. В 07:50 пожар полностью потушен.

Пожар в бывшем шинном заводе, расположенном в индустриальной зоне «Ордабасы» города Шымкента, потушен, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«В 04:20 поступило сообщение о возгорании на территории индустриальной зоны «Ордабасы». На место пожара было направлено 22 единицы техники и 85 человек личного состава. По приезде было установлено, что горит кровля 4-х этажного административного здания (здание 1980 года постройки) бывшего шинного завода. Быстрое распространение огня было обусловлено наличием резиновой прослойки в кровли. Общая площадь возгорания составила 5000 кв. м., большая часть которой пустовала, а 2000 кв.м. арендовало ТОО «РАМ» для цеха по изготовлению деревянных и пластиковых окон и дверей», - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

По его информации, объект не проверялся, так как по критериям оценки рисков относится к незначительной.

«На территории имеется негосударственная противопожарная служба, которая и сообщила о пожаре. Локализация была достигнута в 06:34. В 07:50 пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются», - говорится в сообщении.

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