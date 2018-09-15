Выходные в Казахстане будут холодными
В Восточном и Западном Казахстане возможен дождь.
В ближайшие пару дней на большей части страны сохранятся заморозки, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На севере и востоке республики с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди. Местами ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.
В Костанайской, местами Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях, в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-22 м/с, в Кызылординской, Мангистауской областях с пыльной бурей.
В Восточно-Казахстанской области ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса.
В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на большей части Жамбылской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Алматы: днем 12°, ясно.
Погода в Астане: днем 14°, облачно.
Прогноз погоды на 15 сентября.
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