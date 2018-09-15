Жителя Семея задержали при попытке украсть туалет

Стоимость деревянного туалета оценивается в 35 тысяч тенге.

Мужчина пытался вынести туалет с территории столярного цеха. Однако был задержан с поличным, сообщает zakon.kz со ссылкой на factum.kz.

12 сентября около 22:30 в Затонский отдел полиции УВД города Семей поступила информация от охранника одного ТОО города.

«Охранник обратил внимание на неизвестного, который на территории ТОО взломал навесной замок столярного цеха и проник в помещение. Прибывшие на место преступления полицейские задержали 38-летнего мужчину, который пытался похитить туалет, стоимостью в 35 тысяч тенге», — сообщили в полиции.

По факту попытки кражи начато досудебное расследование.

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