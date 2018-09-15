Макгрегор оставил язвительный комментарий Нурмагомедову

Шаг за шагом — и об тебя вытрут ноги - Макгрегор .

Звезда смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор язвительно отреагировал на пост в "Инстаграме" его будущего соперника, сообщает Life.ru.

На сообщение Хабиба Нурмагомедова, подписанное "Шаг за шагом", в своём аккаунте Макгрегор опубликовал пост со словами "Шаг за шагом — и об тебя вытрут ноги"

Бой Нурмагомедова и Макгрегора должен состояться 6 октября на турнире в Лас-Вегасе. Хабиб Нурмагомедов ранее высказывал мнение, что научит Макгрегора скромности, разбив ему лицо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!