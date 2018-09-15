Врачи Актау реанимировали семимесячного ребенка

Мальчика уже перевели в педиатрическое отделение и готовят к выписке. Ребенок, по словам врачей, находился между жизнью и смертью.

У маленького Батырхана, по словам его мамы Женисгуль Токашевой, 1 сентября повысилась температура тела, появились судороги, он перестал узнавать родных. В приемном покое у ребенка началась диарея и рвота, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

- Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии, мы предупредили родителей, что исход может быть любым. Из-за отеков ребенок прибавил в весе более одного кг. Его осмотрели хирурги, онкологи, педиатры. Боролись за его жизнь и здоровье в течение 10 дней в реанимации. С аппарата искусственной вентиляции легких ребенок снят на пятый день. Питался мальчик через зонд, отеки постепенно прошли. По словам мамы, все началось с маленького уплотнения на плече. Предположительно, оно и стало причиной такого состояния, проводится исследование. Благодаря врачам, лично реаниматологу Бахытжану Балгалыеву, состояние ребенка стабилизировалось, 11 сентября он переведен в педиатрическое отделение. Прогноз положительный, готовим к выписке, - прокомментировала Алия Ешимова, заместитель директора областной детской больницы.

У малыша появился аппетит, он узнает родных, пытается играть.

- Огромная благодарность всем, кто спас моего сына, всем врачам, медсестрам, которые сутками находились возле Батырхана, - сказала Женисгуль Токашева.

Ранее реаниматолог Бахытжан Балгалыев вернул к жизни ребенка, получившего удар током от оголенного провода. Восьмилетний ребенок из Мунайлинского района был доставлен в больницу в коме. Через неделю мальчика выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

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