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Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на 10 лет

Гендиректор канала Джош Сапан заявил, что руководство не смущают падающие рейтинги шоу.

Фото : www.hk01.com15 сентября 2018, 11:43

Телеканал AMC запланировал продлить зомби-сериал «Ходячие мертвецы» на 10 лет. Об этом сообщает Forbes.

Гендиректор канала Джош Сапан заявил, что руководство не смущают падающие рейтинги шоу.

«У нас есть план на следующие 10 лет. Это аккуратный план, выказывающий уважение многочисленной армии фанатов», — сказал он.

30 мая стало известно, что исполнитель главной роли сериала Эндрю Линкольн покинет шоу после девятого сезона. Его экранное время сократится, а главной звездой сериала станет Норман Ридус, исполнитель роли Дэрила Диксона.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. В 2015 году появился спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов».

Источник: Lenta.ru


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