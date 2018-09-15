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Казахстанские исполнители написали песню в поддержку GGG

Видео было опубликовано на YouTube-канале Данияра Абдрахманова.

Фото : YouTube15 сентября 2018, 12:20

Казахстанские исполнители написали песню и сняли клип в поддержку Геннадия Головкина перед боем с Канело, сообщает zakon.kz.

В съемках клипа приняли участие Данияр Абдрахманов, Марсель, Олжас Сулейменов и Сырымтай Енсепов.

Создатели клипа использовали видео ранних боев Геннадия и видеоматериалы подготовки к предстоящему бою.

Слова написал Нурлан Нурпеисов, музыку - Данияр Абдрахманов.


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