Казахстанские исполнители написали песню в поддержку GGG
Видео было опубликовано на YouTube-канале Данияра Абдрахманова.
Фото : YouTube15 сентября 2018, 12:20
Казахстанские исполнители написали песню и сняли клип в поддержку Геннадия Головкина перед боем с Канело, сообщает zakon.kz.
В съемках клипа приняли участие Данияр Абдрахманов, Марсель, Олжас Сулейменов и Сырымтай Енсепов.
Создатели клипа использовали видео ранних боев Геннадия и видеоматериалы подготовки к предстоящему бою.
Слова написал Нурлан Нурпеисов, музыку - Данияр Абдрахманов.
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