Казахстанские исполнители написали песню в поддержку GGG

Видео было опубликовано на YouTube-канале Данияра Абдрахманова.

Казахстанские исполнители написали песню и сняли клип в поддержку Геннадия Головкина перед боем с Канело, сообщает zakon.kz.

В съемках клипа приняли участие Данияр Абдрахманов, Марсель, Олжас Сулейменов и Сырымтай Енсепов.

Создатели клипа использовали видео ранних боев Геннадия и видеоматериалы подготовки к предстоящему бою.

Слова написал Нурлан Нурпеисов, музыку - Данияр Абдрахманов.

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