9 тонн наркотиков и 7 тысяч уголовных дел - Силы ОДКБ провели совместную операцию

В операции приняли участие свыше 22 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

15 сентября завершена Международная антинаркотическая операция «Канал-Красный бархан» с участием антинаркотических структур государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Взаимодействие и координация правоохранительных органов стран-участниц осуществлялась Международным координационным штабом, дислоцированным в г.Шымкенте.

В операции приняли участие свыше 22 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

В качестве наблюдателей присутствовали сотрудники международных организаций – Европейского союза, ОБСЕ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Регионального управления ООН по наркотикам и преступности, ЦАРИКЦ и других.

Основными задачами операции «Канал-Красный бархан» определены пресечение каналов контрабанды опиатов, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок, легализации наркодоходов, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В число задач операции также включены противодействие незаконному культивированию конопли в Кызылординской области и заготовкам дикорастущей конопли в Жамбылской области.

В проведении операции были задействованы 4 бронированные автомашины «Тигр», 6 единиц класса «Багги», свыше 15 различных автотранспортных средств повышенной проходимости, вертолет МИ-171Е.

В рамках спецоперации на базе подразделения МВД «Дельта-Долина» проведены совместные учения кинологических служб МВД Казахстана и Кыргызстана с показательными выступлениями служебно-розыскных собак.

В результате операции на территории государств, участвовавших в ней, из незаконного оборота изъято более 9 тонн наркотиков, в т.ч. 5 тонн опиатов, 38 кг героина, 2 тонны наркотических средств синтетического происхождения, 800 кг гашиша и более 830 кг марихуаны.

Изъято 115 единиц огнестрельного оружия, около 2,5 тыс. боеприпасов, материальных ценностей и других предметов, запрещенных к перевозке, на сумму более 127 тысяч долларов США.

Выявлено 719 наркопреступлений, возбуждено около 7 тысяч уголовных дел. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено около 500 граждан.

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