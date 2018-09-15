Беспилотники в Казахстане попадут под надзор

Внедряется британская модель.

Фото : Infocopter - портал о квадрокоптерах и дронах

Комитет гражданской авиации МИР РК намерен усилить контроль за беспилотниками, сообщает zakon.kz.

«Комитетом гражданской авиации МИР РК проводится работа по внедрению британской модели для усиления эффективности деятельности по контролю и надзору за летательными аппаратами. В ее рамках будут созданы новые действенные подходы по регулированию использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Фейсбуке.

В качестве примера приведено видео, где беспилотник, производивший видеосъемку, пролетел в непосредственной близости от винтов вертолета Ми-2, что создало опасную ситуацию.

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