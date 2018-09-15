Бюджет развития Акмолинской области за последние два года вырос почти в 2 раза

Среднемесячная заработная плата в регионе выросла на 8,3%.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече перед депутатами областного маслихата отметил, что регион демонстрирует положительную динамику основных показателей социально-экономического развития, сообщает zakon.kz.

Среднемесячная заработная плата в регионе выросла на 8,3% и составляет 115 тыс. тенге. Налоговые поступления в госбюджет выросли на 34%, в доход поступило 106,3 млрд. тенге.

Уровень безработицы сохраняется на прежнем уровне - 4,8%.

«Хочу отметить, что за последние два года бюджет развития вырос почти в 2 раза и составляет более 38 млрд. тенге. Расходы значительно увеличены на социальную сферу, ЖКХ, транспорт и коммуникации», - резюмировал М.Мурзалин.

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