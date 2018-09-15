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В Акмолинской области 426 км местных дорог станут лучше

Ремонтом и реконструкцией охвачено 426 км местных дорог.

Фото : Алау-ТВ15 сентября 2018, 13:55

В Акмолинской области общая протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов составляет 11 266 км, сообщает zakon.kz.

В этом году ремонтом и реконструкцией охвачено 426 км местных дорог, что в 1,8 раза больше объемов выполненных работ в прошлом году. Об этом сообщил аким области Малик Мурзалин, выступая перед депутатами областного маслихата.

Проведенные мероприятия позволят увеличить долю автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии.


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