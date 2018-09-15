Американец попал в тюрьму за то, что стал отцом двух детей своей падчерицы

Пока правоохранители продолжали расследование, мужчина, девочка и её мать пытались скрыться.

Суд в американском штате Айдахо приговорил 44-летнего мужчину к 30 годам лишения свободы за секс с 15-летней падчерицей, сообщает Montana Standard. Имя осуждённого не называется для сохранения анонимности его жертвы, сообщает Life.ru.

По данным прокуроров, жертва впервые обратилась к правоохранителям 23 ноября 2013 года. Девочка сообщила, что ночью к ней в комнату зашёл отчим, после чего между ними произошёл сексуальный контакт. В результате девочка забеременела. Мужчина заявил правоохранителям, что у него никогда не было секса с падчерицей, однако ему известно о беременности.

Пока правоохранители продолжали расследование, мужчина, девочка и её мать исчезли. В мае 2017 года правоохранителям поступил звонок от службы защиты детей из соседнего штата Айдахо. Так, полицейские узнали, что ДНК-тесты подтвердили, что мужчина является отцом уже двух детей девушки, в том числе ребёнка, которым девочка забеременела в 2013 году.

Жертва отчима заявила, что он неоднократно насиловал её. Мужчине грозило максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, потому он пошёл на сделку со следствием ради сокращения срока и признал свою вину.

Отмечается, что мужчина может выйти на свободу по условно-досрочному освобождению, отсидев четверть срока. Для выхода из тюрьмы ему необходимо будет пройти две специальные программы для лиц, совершивших сексуальные преступления.

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