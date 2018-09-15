Новый медицинский факультет в Кокшетау поможет решить дефицит врачебных кадров
Дополнительно на медицинские специальности выделено 18 республиканских грантов.
Об открытии нового медицинского факультета на базе Кокшетауского университета им. Ш.Уалиханова говорилось на отчетной встрече акима Акмолинской области Малика Мурзалина с депутатами областного маслихата, сообщает zakon.kz.
В этом году за счет областного бюджета выделено150 грантов, из них 50 - впервые для студентов медицинского факультета. Дополнительно на медицинские специальности выделено 18 республиканских грантов.
Следует отметить, на медицинском факультете в Кокшетау с этого года также будут обучаться 150 иностранных студентов из Индии, затраты на их учебу, проживание и питание берет на себя страна-отправитель.
В целом же, работа в регионе по привлечению медицинских кадров проводится на системной основе.
«В этом году заключено 118 договоров с выпускниками трех медицинских ВУЗов - с Карагандинским, г.Астаны и Казахстанско-российским университетом, из них в область прибыли уже 75 специалистов», - пояснил М.Мурзалин.
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