Силиконовую статую Головкина создал астанчанин

Статуя создана с оригинальным ростом 1,79.

Уникальную статую Геннадия Головкина создали фанаты спортсмена и подарили карагандинскому ФОКу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Астанчанин Бауыржан Бактыгереев по профессии эстрадный певец. С 2013 года занимается медиастудией. В качестве хобби реализует разные творческие проекты. Один из них - создание скульптур именитых личностей.

«Мы не скульпторы, а больше экспериментаторы. Я в течение двух лет обучался, смотрел, как вообще делается все это. Судьба нас свела с хорошим гончаром Асаном Борончиевым. Он поддержал меня, и мы создали за два с половиной месяца статую Головкина. Проект презентовали в начале июня. Нас также поддержали молодые предприниматели из Уральска», - рассказывает Бауыржан Бактыгереев.

Силиконовая статуя Геннадия Головкина создана с оригинальным ростом 1,79. Параметры телосложения также учитывали.

«Команда Головкина в курсе на счет созданной скульптуры. Караганде подарили ее в канун самого боя. У нас не было мысли заработать на этом. Мы хотели создать статую чисто символический и со своей стороны хотим оказать поддержку», - добавил молодой человек.

Тем временем, администрация спорткомплекса Геннадия Головкина подарила создателям перчатки с автографом Головкина.

Статую Головкина разместили в музее, в фойе физкультурно-оздоровительного комплекса. На статуе надета боксерская форма, в которой спортсмен выступал на Олимпиаде в 2004 году.

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