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В Акмолинской области есть позитивная тенденция увеличения площадей на орошении

Аким области подробно остановился на достижениях и планах развития региона.

Фото : Херсонские факты15 сентября 2018, 15:19

Депутаты признали деятельность акима Акмолинской области Малика Мурзалина удовлетворительной. Об этом стало известно в ходе очередной ХХIII сессии областного маслихата, сообщает zakon.kz.

Аким области подробно остановился на достижениях и планах развития региона.

В своем докладе глава региона отметил, что приоритетной отраслью остается сельское хозяйство.

Несмотря на то, что область специализируется на богарном земледелии, в области уделяется внимание возделыванию сельскохозяйственных культур на орошении, особенно при производстве картофеля и овощей.

По информации акима области, в регионе наметилась позитивная тенденция увеличения площадей на орошении. Сегодня в регионе площади орошаемых земель увеличены в 7 раз - с 3 тыс. до 21 тыс. гектар.

«Одним из крупных проектов является восстановление системы лиманного орошения «Алва» в Целиноградском районе на 12,2 тыс. га», - отметил М.Мурзалин.


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