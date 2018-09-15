Новый аким Астаны купил на рынке алматинский апорт

Всего на ярмарке представлено более 48 наименований продукции.

15 сентября возле спорткомплекса «Казахстан» стартовала сельскохозяйственная ярмарка Алматинской области. Общий объем представленной сельскохозяйственной продукции превышает 470 тонн, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сегодня сельскохозяйственную ярмарку, организованную на площадке спорткомплекса «Казахстан», посетили аким Астаны Бахыт Султанов и аким Алматинской области Амандык Баталов.

Всего на ярмарке представлено более 48 наименований продукции: мясная, молочная, плодоовощная, колбасная, рыбная продукция, а также сахар, мука, крупы, растительные и животные масла, фрукты, мед, национальные напитки. Здесь же можно купить алматинской апорт – аграрии Алматинской области привезли более 15 тонн яблок.

Ярмарка будет проходить 15 и 16 сентября.

По традиции на территории спорткомплекса «Казахстан» с 10:00 до 13:00 организован концерт художественных коллективов Алматинской области.

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