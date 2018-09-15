Американский экономист назвал возможным повторение кризиса 2008 года

Корпорации на развивающихся рынках накопили большие долги и, когда ставки повышаются, они попадают под еще большее давление.

Пережитый мировой экономикой финансовый кризис 2008 года, которому 15 сентября исполняется 10 лет, вполне может повториться из-за раздутого суверенного и корпоративного долга, утраты доверия инвесторов, а также компаний новой волны, которым неизвестны принципы работы "медвежьего" рынка, заявил РИА Новости ведущий экономист аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд, сообщает РИА Новости.

В ночь на понедельник 15 сентября 2008 года банк Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. Банкротство четвертого по величине инвестиционного банка США Lehman Brothers стало отправной точкой мирового финансового кризиса, впоследствии переросшего в глобальную рецессию. Его возникновение обычно связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития и кризисом на ипотечном рынке США в 2007 году.

МакДоналд уверен, что кризис может повториться.

"Печально, но факт — всегда будет следующий кризис. Мы, возможно, не увидим повторения череды банкротств ипотечных банков и того, что за этим последовало. Однако мы накопили крупную сумму госдолга, суверенный долг растет как в США, так и Великобритании, Японии и Италии и процесс не остановить: рост критической массы долговой нагрузки продолжается", — говорит он.

"Кроме того, корпорации на развивающихся рынках накопили большие долги и, когда ставки повышаются, они попадают под еще большее давление. Ключевой фактор для рыночного роста — уверенность инвесторов. Прямо сейчас это доверие базируется на том, что американская экономика быстро растет, что торговые сделки будут заключены, инвесторы продолжат финансировать американский бюджетный дефицит", — добавляет МакДоналд.

Но, по его словам, это доверие легко пошатнуть, если "торговые войны выйдут из-под контроля, политика ужесточения в области повышения ставок ФРС усложнит доступ к финансированию, в этом случае будет создана серьезная угроза для нового кризиса, подобного 2008 году".

"Следующий кризис, возможно, будет другим, вероятно, он будет связан с новыми технологиями и небанковскими финансовыми учреждениями, многие из которых управляются дерзкими и смелыми молодыми менеджерами, которые никогда не были участниками по-настоящему "медвежьего" рынка (состояние рынка, при котором падают цены на ценные бумаги, а широко распространенный пессимизм становится самоподдерживающимся. — Прим. ред.)", — заключил он.

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