В выходные дни алматинцам предстоит праздник живота

15 и 16 сентября Алматы отмечает День рождения.

Праздник в честь любимого города состоится на площади перед ледовым комплексом Almaty Arena. В субботу и в воскресенье с 11:00 до 23:00 часов там пройдут народные гуляния с тематическими играми для детей и взрослых, фестивалем уличной еды Big City Picnic и фермерской ярмаркой, сообщает zakon.kz.

В фуд-фестивале принимают участие более 10 операторов питания. На площади Almaty Arena, в специально оборудованных домиках можно будет приобрести плов и колбаски на гриле, гамбургеры и хот-доги, пиццу и лапшу вок, кексы и мороженое, горячие и холодные напитки. Особое внимание, наверняка, привлечёт продукция из символа города – яблочные чиспы, пастила, коктейли из сидра.

Дети и взрослые смогут поиграть в «яблочные шашки» и «алмабол». На бульваре у Almaty Art Center пройдёт «Выставка яблок». Со сцены на празднике будет звучать музыка Live Band и танцевальные треки диджеев.

В Almaty Art Centre 14 сентября открылась масштабная выставка картин, приуроченная ко Дню города и 85-летию Союза художников Казахстана.

С пятницы по воскресенье, 14-16 сентября, на легкоатлетическом стадионе у Almaty Arenaпроходит Открытый турнир по футболу в честь Дня города.

Празднования завершатся концертом зарубежных исполнителей BirthdayParty на большой сцене Almaty Arena.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!