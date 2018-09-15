Появилось полное видео потасовки между командами Головкина и Канело

Боксеры дали свои комментарии после взвешивания, на котором чуть не произошла стычка.

Видео опубликовано на официальном канале GGG, сообщает zakon.kz.

Напомним, что во время обмена взглядами Альварес, что для него раньше было нехарактерно, подался вперед и уперся лбом в лоб соперника, после чего команды быстро развели боксеров.

«Я почувствовал только страх в них, и я думаю, они так поступили, чтобы я не имел возможности посмотреть в его глаза, а он не мог посмотреть в мои», — цитирует слова Головкина ESPN.

Альварес лишь отмахнулся от этих утверждений.

«Я рад и мотивирован своими поклонниками, — заявил Альварес. — Я выиграл взвешивание и настало время одержать победу в субботу. Это будет зрелищный бой и большая победа».

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