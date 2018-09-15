Появилось полное видео потасовки между командами Головкина и Канело
Боксеры дали свои комментарии после взвешивания, на котором чуть не произошла стычка.
Фото : allboxing.ru15 сентября 2018, 15:43
Видео опубликовано на официальном канале GGG, сообщает zakon.kz.
Напомним, что во время обмена взглядами Альварес, что для него раньше было нехарактерно, подался вперед и уперся лбом в лоб соперника, после чего команды быстро развели боксеров.
«Я почувствовал только страх в них, и я думаю, они так поступили, чтобы я не имел возможности посмотреть в его глаза, а он не мог посмотреть в мои», — цитирует слова Головкина ESPN.
Альварес лишь отмахнулся от этих утверждений.
«Я рад и мотивирован своими поклонниками, — заявил Альварес. — Я выиграл взвешивание и настало время одержать победу в субботу. Это будет зрелищный бой и большая победа».
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