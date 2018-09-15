Продовольственный пояс вокруг Астаны: Вклад Акмолинской области

Следует отметить, что Акмолинская область является ведущим регионом по объему сельскохозяйственных товаров.

Вчера состоялся отчет акима Акмолинской области Малика Мурзалина перед депутатами областного маслихата по итогам работы за 8 месяцев текущего года, сообщает zakon.kz.

Одним из приоритетов для области является обеспечение в полном объеме столицы продуктами питания.

В своем выступлении глава региона особо акцентировал внимание депутатского корпуса на принимаемые меры по развитию Продовольственного пояса г. Астаны.

«В рамках поручения Главы государства по развитию Продовольственного пояса г.Астаны за 8 месяцев т.г. в производстве продуктов питания рост составил 111% к уровню прошлого года», - сообщил Малик Мурзалин.

К слову, рост составил по молоку – 103%, мясу – 114%, муке - 118%, сливочному маслу - 128%, растительному маслу - 132%.

Следует отметить, что Акмолинская область является ведущим регионом по объему сельскохозяйственных товаров. Регион располагает самой большой посевной площадью зерновых культур в стране, а географическая близость области к Астане делает ее основным участником продовольственного пояса столицы.

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