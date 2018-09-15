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Продовольственный пояс вокруг Астаны: Вклад Акмолинской области

Следует отметить, что Акмолинская область является ведущим регионом по объему сельскохозяйственных товаров.

Фото : АгроИнфо15 сентября 2018, 15:55

Вчера состоялся отчет акима Акмолинской области Малика Мурзалина перед депутатами областного маслихата по итогам работы за 8 месяцев текущего года, сообщает zakon.kz.

Одним из приоритетов для области является обеспечение в полном объеме столицы продуктами питания.

В своем выступлении глава региона особо акцентировал внимание депутатского корпуса на принимаемые меры по развитию Продовольственного пояса г. Астаны.

«В рамках поручения Главы государства по развитию Продовольственного пояса г.Астаны за 8 месяцев т.г. в производстве продуктов питания рост составил 111% к уровню прошлого года», - сообщил Малик Мурзалин.

К слову, рост составил по молоку – 103%, мясу – 114%, муке - 118%, сливочному маслу - 128%, растительному маслу - 132%.

Следует отметить, что Акмолинская область является ведущим регионом по объему сельскохозяйственных товаров. Регион располагает самой большой посевной площадью зерновых культур в стране, а географическая близость области к Астане делает ее основным участником продовольственного пояса столицы.


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