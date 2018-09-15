Казахстанская модель встречается с солистом британской группы Blue

Модель и актриса утверждает, что скоро состоится помолвка.

Британская бульварная пресса утверждает, что популярный английский певец, экс-участник группы Blue Ли Райан закрутил роман с казахстанской моделью Диорой Романовой.

По информации британского таблоида The Sun, Ли Райан и Диора познакомились в Алматы во время фестиваля «Мой дом», после чего их неоднократно видели вместе. Известно также, что пара побывала в гостях у другой английской звезды – певца Джона Ньюмена.

Ли Райан прославился как участник популярного бойз-банда Blue – проекта Элтона Джона. Сейчас 35-летний музыкант занимается сольной карьерой, а также пробует свои силы в кинематографе. Он давно имеет репутацию плейбоя, модника и светского льва, его имя часто попадает на страницы таблоидов.

22-летняя модель и актриса Диора Романова стала известной в прошлом году, когда в казахстанских СМИ обсуждался ее роман с певцом Алишером Каримовым. Их даже объявили женихом и невестой, однако молодые люди быстро расстались. Причем Каримов утверждал, что отношения были серьезными, а барышня без обиняков заявила, что их роман был просто пиар-ходом. Известно также, что Диора будет представлять Казахстан на международном конкурсе красоты «Монако-2018».

Источник: «Экспресс-К»

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