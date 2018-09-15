В чем причина провала кокпаристов Казахстана на Всемирных играх кочевников
Проиграть узбекам – это позор, считает депутат мажилиса Умбетов.
Очередной скандал разразился после того, как сборная Казахстана по кокпару с провалом вернулась со Всемирных игр кочевников, которые проходили в Кыргызстане. Казахстанские спортсмены впервые в истории уступили узбекской команде со счетом 5:4, что вызвало бурю негодования среди наших болельщиков.
В социальных сетях звучали разные версии провала. Некоторые предположили, что наши кокпаристы якобы сознательно проиграли узбекской команде, поскольку “боятся” сильных игроков из Кыргызстана. Другие обвиняли во всем Федерацию национальных конных видов спорта и потребовали отставки его председателя Бекболата Тлеухана.
Масла в огонь подлил появившийся в Сети видеоролик, на котором бывший тренер сборной Кыргызстана по кокпару нелицеприятно высказывается в адрес казахстанских спортсменов, обвиняет их в “трусости”.
Почему наша сборная по кокпару выступала на играх без своих лошадей? И кто на самом деле виноват в провале? Об этом и о многом другом мы поговорили с депутатом мажилиса парламента РК Сериком Умбетовым. Он сопровождал команду и знает всю эту кухню наизусть.
Лошадь – это вам не ишак!
– Мне даже стыдно это комментировать! Ладно бы кыргызам проиграли, но продуть узбекам? Позор! – возмущен Серик Умбетов. – Еще в бытность акимом Жамбылской области я повез нашу сборную по кокпару в 2002 году в Кыргызстан на Кубок президента Аскара Акаева. Выступали лучшие из лучших.
В соревнованиях участвовали спортсмены из 7 государств. Мы обошли всех и вышли в финал с кыргызами.
Но проиграли им из-за того, что лошади у соседей были лучше подготовлены. Тогда я просто выкупил у них всех скакунов!
И уже на Кубке Средней Азии, в котором участвовало 8 стран, в Таразе мы разгромили кыргызскую сборную со счетом 4:2! Меня наградили орденом Көкборі. Я им доказал, что мы сильнее кыргызов. Морально и материально поддержал сборную.
Поэтому, прежде чем отправлять на такие соревнования команду, нужно как следует подготовить в первую очередь лошадей.
А ехать без них – это как сесть в лодку без весел. Куда ветер подует, туда и повернет. Вот в таком положении оказались наши спортсмены на последних Всемирных играх кочевников.
В прошлом году в Астане тоже проходил Кубок, где мы разгромили кыргызов. В состав сборной входили лучшие кокпаристы из Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Есть хорошие спортсмены и из Астаны.
Проиграть узбекам – это позор! Мы всегда были самыми лучшими! Неужели акимам этих областей все равно? В этом деле также должна быть заинтересована и Федерация национальных конных видов спорта.
Мы же защищаем интересы своего государства! Надо было заранее позаботиться о питании, размещении наших спортсменов и о скакунах. Лошадь – это половина успеха в кокпаре! Скакун – это вам не ишак!
– Некоторые утверждают, что одной из причин провала сборной стали изменения в правилах игры. Мол, казахстанским кокпаристам непривычно играть в тай казане. Так ли это?
– Тай казан – это небольшая возвышенность в высоту около метра! И не играет никакой роли для настоящих кокпаристов. Казахи издревле почитали этот вид спорта. Можно сказать, у них он в крови. И нет никакой разницы, в какой местности игра проводится. Могли играть и в горах. Это же наша, чисто национальная игра. Не на ишаке ездили же наши предки, правильно?
Узбекам проиграть, еще раз повторяюсь, – это уят, и уят, прежде всего, организаторам!
Казахстан – Кыргызстан = "Реал" – "Барселона"
У бывшего главного судьи по кокпару, а ныне старшего тренера по Жамбылской области Нурдаулета Муминова своя версия провала.
– В составе сборной участвовали четверо моих учеников. Отправили на соревнования только молодежь. Так что слухи о том, что в команде, как в случае с российской, были кыргызы, неправда, – говорит он. – Теперь, что касается изменения правил игры: на международном уровне убрали казандык, поскольку он травмоопасен для спортсменов. Однако кыргызы настояли на том, чтобы его оставили.
Если бы в Жамбылской области мои спортсмены без коней участвовали, то меня бы давно отстранили. За международные соревнования отвечают пусть другие.
Мы – десятикратные чемпионы республики. И мне стало обидно за провал казахстанских кокпаристов.
– Возмущенные провалом болельщики в Интернете открыто требуют отставки Тлеухана. Есть ли его вина?
– Нужно было заявить на соревнованиях, что мы будем участвовать со своими конями. Тлеухан просто боялся, что кыргызы могут побить наших ребят.
Когда казахстанская сборная проиграла узбекской, местные болельщики с камнями окружили нашу машину и возмущенно кричали, что казахи специально проиграли узбекам.
В конфликт вмешалась потом полиция. Поймите, кыргызы хотели в финале играть с казахами. Весь народ игру эту ждал, подобно тому, как футбольные болельщики ждут с нетерпением матча между “Реалом” и “Барселоной”. Но, к сожалению, этого не произошло. Очень обидно. Такое грандиозное событие... В 2016 году игрока нашей сборной Абжаппарова сбили с седла лошади. Он два дня лежал в коме. И целый месяц потом приходил в себя.
P.S. Между тем на прошедшей пресс-конференции в Астане глава Федерации национальных видов спорта Казахстана Бекболат Тлеухан заявил, что казахстанцы не умеют тренировать лошадей, как кыргызы.
“В таких случаях есть польза от экономического кризиса – для некоторых людей средством выживания становится скот, в том числе лошади. Они впоследствии становятся мастерами своего дела. Мои слова могут задеть казахстанских джигитов, но мы не умеем обучать лошадей, как наши соседи”, – отметил Тлеухан.
Источник: «Караван»
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