В чем причина провала кокпаристов Казахстана на Всемирных играх кочевников

Проиграть узбекам – это позор, считает депутат мажилиса Умбетов.

Очередной скандал разразился после того, как сборная Казахстана по кокпару с провалом вернулась со Всемирных игр кочевников, которые проходили в Кыргызстане. Казахстанские спортсмены впервые в истории уступили узбекской команде со счетом 5:4, что вызвало бурю негодования среди наших болельщиков.

В социальных сетях звучали разные версии провала. Некоторые предположили, что наши кокпаристы якобы сознательно проиграли узбекской команде, поскольку “боятся” сильных игроков из Кыргызстана. Другие обвиняли во всем Федерацию нацио­нальных конных видов спорта и потребовали отставки его председателя Бекболата Тлеухана.

Масла в огонь подлил появившийся в Сети видеоролик, на котором бывший тренер сборной Кыргызстана по кокпару нелицеприятно высказывается в адрес казахстанских спортсменов, обвиняет их в “трусости”.

Почему наша сборная по кокпару выступала на играх без своих лошадей? И кто на самом деле виноват в провале? Об этом и о многом другом мы поговорили с депутатом мажилиса парламента РК Сериком Умбетовым. Он сопровождал команду и знает всю эту кухню наизусть.

Лошадь – это вам не ишак!

– Мне даже стыдно это комментировать! Ладно бы кыргызам проиграли, но продуть узбекам? Позор! – возмущен Серик Умбетов. – Еще в бытность акимом Жамбылской области я повез нашу сборную по кокпару в 2002 году в Кыргызстан на Кубок президента Аскара Акаева. Выступали лучшие из лучших. В соревнованиях участвовали спорт­смены из 7 государств. Мы обошли всех и вышли в финал с кыргызами. Но проиграли им из-за того, что лошади у соседей были лучше подготовлены. Тогда я просто выкупил у них всех скакунов! И уже на Кубке Средней Азии, в котором участвовало 8 стран, в Таразе мы разгромили кыргызскую сборную со счетом 4:2! Меня наградили орденом Көкборі. Я им доказал, что мы сильнее кыргызов. Морально и материально поддержал сборную. Поэтому, прежде чем отправлять на такие соревнования команду, нужно как следует подготовить в первую очередь лошадей. А ехать без них – это как сесть в лодку без весел. Куда ветер подует, туда и повернет. Вот в таком положении оказались наши спортсмены на последних Всемирных играх кочевников. В прошлом году в Астане тоже проходил Кубок, где мы разгромили кыргызов. В состав сборной входили лучшие кокпаристы из Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Есть хорошие спортсмены и из Астаны. Проиграть узбекам – это позор! Мы всегда были самыми лучшими! Неужели акимам этих областей все равно? В этом деле также должна быть заинтересована и Федерация национальных конных видов спорта. Мы же защищаем интересы своего государства! Надо было заранее позаботиться о питании, размещении наших спортсменов и о скакунах. Лошадь – это половина успеха в кокпаре! Скакун – это вам не ишак!

– Некоторые утверждают, что одной из причин провала сборной стали изменения в правилах игры. Мол, казахстанским кокпаристам непривычно играть в тай казане. Так ли это?

– Тай казан – это небольшая возвышенность в высоту около метра! И не играет никакой роли для настоящих кокпаристов. Казахи издревле почитали этот вид спорта. Можно сказать, у них он в крови. И нет никакой разницы, в какой местности игра проводится. Могли играть и в горах. Это же наша, чисто национальная игра. Не на ишаке ездили же наши предки, правильно?

Узбекам проиграть, еще раз повторяюсь, – это уят, и уят, прежде всего, организаторам!

Казахстан – Кыргызстан = "Реал" – "Барселона"

У бывшего главного судьи по кокпару, а ныне старшего тренера по Жамбылской области Нурдаулета Муминова своя версия провала.

– В составе сборной участвовали четверо моих учеников. Отправили на соревнования только молодежь. Так что слухи о том, что в команде, как в случае с российской, были кыргызы, неправда, – говорит он. – Теперь, что касается изменения правил игры: на международном уровне убрали казандык, поскольку он травмоопасен для спортсменов. Однако кыргызы настояли на том, чтобы его оставили.

Если бы в Жамбылской области мои спортсмены без коней участвовали, то меня бы давно отстранили. За международные соревнования отвечают пусть другие.

Мы – десятикратные чемпионы республики. И мне стало обидно за провал казахстанских кокпаристов.

– Возмущенные провалом болельщики в Интернете открыто требуют отставки Тлеухана. Есть ли его вина?

– Нужно было заявить на соревнованиях, что мы будем участвовать со своими конями. Тлеухан просто боялся, что кыргызы могут побить наших ребят.

Когда казахстанская сборная проиграла узбекской, местные болельщики с камнями окружили нашу машину и возмущенно кричали, что казахи специально проиграли узбекам.

В конфликт вмешалась потом полиция. Поймите, кыргызы хотели в финале играть с казахами. Весь народ игру эту ждал, подобно тому, как футбольные болельщики ждут с нетерпением матча между “Реалом” и “Барселоной”. Но, к сожалению, этого не произошло. Очень обидно. Такое грандиозное событие... В 2016 году игрока нашей сборной Абжаппарова сбили с седла лошади. Он два дня лежал в коме. И целый месяц потом приходил в себя.

P.S. Между тем на прошедшей пресс-конференции в Астане глава Федерации национальных видов спорта Казахстана Бекболат Тлеухан заявил, что казахстанцы не умеют тренировать лошадей, как кыргызы.

“В таких случаях есть польза от экономического кризиса – для некоторых людей средством выживания становится скот, в том числе лошади. Они впоследствии становятся мастерами своего дела. Мои слова могут задеть казахстанских джигитов, но мы не умеем обучать лошадей, как наши соседи”, – отметил Тлеухан.

Источник: «Караван»

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