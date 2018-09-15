Новой солисткой "ВИА Гры" стала участница "Голоса" и "Новой фабрики"

От состава группы пятилетней давности осталась только Эрика Герцег.

Две недели назад солистка группы "ВИА Гра" Настя Кожевникова вышла замуж и почти сразу сообщила, что уходит из группы. Почти сразу же было объявлено, что новой участницей трио стала Ульяна Синецкая, пишет Лайф.

Ульяна занимается музыкой с детства, а в 10 лет она попала в финал отборочного тура "Детского Евровидения". В 2014 году девушка прошла "слепые прослушивания" в вокальном шоу "Голос". Синецкая выбрала наставником Александра Градского, но выбыла на одном из этапов шоу.

Год назад Ульяна приняла участие в проекте "Новая фабрика звезд", где выступала сольно и в составе группы CASH. Именно тогда на певицу обратил внимание Константин Меладзе и предложил Синецкой присоединиться к коллективу.

От состава группы пятилетней давности осталась только Эрика Герцег. Весной о своем уходе заявила Миша Романова: она сообщила, что покидает группу из-за любви. Её заменила Ольга Меганская.

"ВИА Гра" образовалась в 2000 году и за 18 лет сменила около 20 составов. "Золотым" составом многие считают трио Анны Седоковой, Веры Брежневой и Надежды Мейхер-Грановской. Наиболее успешную сольную карьеру построили Светлана Лобода, Альбина Джанабаева, Вера Брежнева, Анна Седокова.

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