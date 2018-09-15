Молодежные лидеры подписали Национальный патриотический акт

Лагерь «Жастар Отанға!» проходит уже в 10 раз, традиционно он объединил на своей площадке представителей молодежи из всех регионов страны.

На площадке молодежного политического лагеря «Жастар Отанға!» представители крупнейших молодежных организаций Казахстана подписали Национальный патриотический акт. В документе они отразили свое стремление к объединению вокруг модернизационной повестки дня. В открытии форума принял участие Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

Лагерь «Жастар Отанға!» проходит уже в 10 раз, традиционно он объединил на своей площадке представителей молодежи из всех регионов страны. Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев рассказал о задачах, которые сегодня стоят перед молодежным крылом ведущей партии страны, а также о новых партийных проектах, разработанных нуротановцами.

- Все новые проекты - это конкретный вклад нашей партии в реализацию программ Елбасы. Мы уже видим первые результаты в разных регионах страны, - подчеркнул Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

Маулен Ашимбаев отметил, что рассматривает всех участников лагеря в качестве будущих лидеров и поручил реализовать проект «Школа молодых лидеров», идея которого была озвучена на прошедшем Съезде МК «Жас Отан».

Одну из важных целей «Жас Отана» Маулен Ашимбаев видит в объединении всей молодежи страны для реализаций идей Главы государства.

- Сегодня «Нұр Отан» объединяет все политические и общественные силы Казахстана вокруг политики Елбасы. Таким же должен стать «Жас Отан» в молодежной среде. «Жас Отану» нужно стать силой, консолидирующей все молодежные организации. Учитывая, что это молодежное крыло партии Президента, жасотановцам нужно активнее проявлять инициативу и креативный подход в реализации идей Главы государства, - заявил он.

Участники лагеря «Жастар Отанға!» в течение 5 предстоящих дней будут работать на семинарах, тренингах и специально организованных сессиях, смогут поделиться идеями и обменяться мнениями по актуальным вопросам молодежной политики. Сессии будут проводить специально приглашенные спикеры, в числе которых известные общественные деятели, спортсмены, депутаты Мажилиса Парламента.

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