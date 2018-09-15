Запасы сахара превышают месячный объём потребления – акимат Астаны

В столичном акимате заявили, что дефицита и повышения цен на сахар нет.

Для стабилизации ценообразования акиматом Астаны на ежедневной основе проводится мониторинг цен на продовольственные товары, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Под особым контролем находятся цены на продукты питания первой необходимости, в том числе на сахар. На сегодня в столице дефицита и повышения цен на сахар не наблюдается. Все торговые объекты и поставщики работают в штатном режиме. В целях стабилизации цен и недопущения дефицита на сахар сформирован стабилизационный фонд, в который закуплено 1500 тонн сахара и других социально значимых продовольственных товаров.

Указанный объем сахара позволяет не допускать дефицита и реагировать на спекуляционные действия посреднических организаций. Так, на данный момент имеются запасы в объеме 945 тонн сахара, которые реализуются в крупных торговых сетях города не дороже 240 тенге за 1 килограмм. Кроме того, на коммунальном рынке «Шапагат» сахар продается в 36 торговых точках.

Вместе с тем, по официальным данным департамента статистики, в Астане за неделю изменений цен на сахар не наблюдается. Ситуация находится под контролем.

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