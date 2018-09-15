Януш Вишневский пишет в Алматы продолжение "Одиночества в сети"

Популярный писатель посетил Казахстан и рассказал о продолжении известного романа.

Автор популярного романа "Одиночество в Сети" Януш Вишневский прилетел в Алматы на Первый международный форум писателей. В первый же день форума он успел раздать казахстанским журналистам множество интервью – его книга, образчик добротного массового искусства, до сих пор не забывается людьми. С Вишневским Sputnik Казахстан поговорил о литературе, чтении и любви.

- Только что вы говорили, что "литературу факта" в современном мире все больше предпочитают художественной литературе. Означает ли это, что последняя проиграла окончательно самой жизни?

— Я не думаю, что она проиграла. У людей мало времени, они могут выделить время только для того, чтобы изучать что-то конкретное. Литература факта в этом помогает. Но художественная литература никогда не умрет. Посмотрите на мои книги. Роман "Бикини" о любви во время Второй мировой войны. Там есть так много исторических фактов, что, честно сказать, это и есть литература факта. Но я включил туда разные сюжеты. Там есть Нью-Йорк после войны, там есть бомбардировка Дрездена, ядерные испытания на атолле Бикини.

- Вас не тяготит то расхожее мнение, что, якобы, Вишневский — автор одного известного романа?

- Мне это не мешает. Я знаю, что без этого романа не было бы меня в Алматы, не было бы меня в литературном мире. Потому что не многим ученым повезло написать бестселлер, который его ввел бы в мир телевидения, шоу-бизнеса. Вы знаете, если вы популярный, люди хотят о вас знать – какая у вас прическа или живот. Ученого не приглашают на телевидение, чтобы спросить – развелся ли он с женой, или нет. Шоу-бизнес мне не нравится. Но если ты написал книгу, надо сделать пиар этой книги, надо сделать ее популярной, надо сказать народу, что новая книга есть.

- Научная деятельность в литературных делах чем-то помогает?

— Никогда литература не помогла мне написать лучшие программы (Вишневский занимается информатикой – Sputnik), но то, что я знаю химию, например, я доктор химии, помогает мне понять чувства. Что происходит, когда вы влюблены, в голове, какие субстанции появляются там, какие молекулы. Это я понимаю и об этом пишу. Можно смотреть на любовь с точки зрения поэта, и с точки зрения лаборанта.

- А что же такое любовь с точки зрения химии?

— Ученые нашли в 80-е годы ХХ века: в мозгу людей, декларирующих, что они влюблены, появляются определенные субстанции, и первая из них, которая появляется в огромной концентрации, это фенилэтиламин. Он в процессе метаболизма превращается в следовый амин. Это амфетамин.

- А сколько же длится влюбленность?

— Есть разные исследования. Но между 18 месяцами и четырьмя годами. У любви разные фазы. Это не значит, что людям пора расстаться после четырех лет, изменяется просто химия.

- Проблема: люди читают очень много, но читают в основном соцсети, форумы, но не художественную литературу.

— У вас еще читают очень-очень много по сравнению с другими странами. В Польше 37 процентов молодых людей в возрасте 18-25 лет за последний год не прочитали ни одной книги. Ни одной! Это ужас. 37 процентов – это очень много. А была традиция в советское время. Мы читали больше. Я понимаю, что есть другие источники информации, времени меньше, количество бит, которые нам надо переработать, невероятное. В XVII веке человек за всю свою жизнь не прорабатывал так много бит информации, как мы только за один день.

- Это шаг вперед?

— Конечно. Но есть негативная сторона. У нас нет времени.

- Вы сказали, что пишете продолжение "Одиночества в Сети"…

— Вчера писал, в этой гостинице, на 10-м этаже (смеется). Я эту книгу пишу в разных странах мира. Две недели до этого я был в Нью-Йорке, там было время, я писал. Вчера тоже было время, я не мог уснуть, потому что джетлаг у меня был огромный, я тоже писал. Я пишу свои книги в разных местах. Может быть, Алматы – ваши люди, встречи, разговоры — повлияют на книгу.

- Название есть?

— Еще нет. Я не хочу назвать книгу "Одиночество в сети 2". Буду думать над названием в конце. Я должен до конца года написать, в мае она должна быть в Польше. Героиня родила в конце книги сына, и никто не знает, кто был его отцом – любовник или муж. Этому сыну уже 20 лет. Я могу сделать его студентом информатики.

- Это автобиографический образ?

— Немножко (улыбается). Будет история его мамы. Читатель узнает в конце, кто отец этого сына.

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