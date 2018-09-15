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В Атырау пропал 22-летний парень

Молодой человек вышел из дома и не вернулся.

Фото : inform.kz15 сентября 2018, 18:07

В Атырау полицией объявлен в розыск 22-летний Николай Шульц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внук ушел из дома на работу 12 сентября и домой уже не вернулся. Он сирота, жил со мной. Мальчик спокойный, не пьет, очень простой, никогда не ссорились. Девушки у него нет: работа-дом-работа», - рассказала бабушка пропавшего Людмила Шульц.

Всех, кто что-либо знает о Николае Шульце, просят обратиться в полицию или по телефону +7 777 871 16 03.


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