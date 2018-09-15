На кон поставлена не карьера Головкина, а вся его жизнь - комментатор HBO

Комментатор американского телеканала HBO Джим Лэмпли считает, что вся жизнь чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) стоит на кону в поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) пишет Vesti.kz.

Головкин попытается заявить о себе в субботу, как о лучшем средневесе в истории. Но если он проиграет, то его карьера не удалась. На кон поставлена не карьера GGG, а вся его жизнь. Потому что если проиграет бой, то все то, что он сделал после "серебра" в Афинах, было ошибкой.

Если будет так, то он проиграет не только "Канело". Он проиграет тем шести годам, которые провел в Европе в начале своей карьеры, когда гнался за титулом, которым владел Феликс Штурм. Он так и не получил своего шанса.

Головкин проиграл решению, которое определяло то, как строить карьеру. Из-за этого решения он был в подвешенном состоянии, что, в конце концов, привело его в США. Головкин казался тогда андерграунд-легендой.

Какой бы была карьера GGG, если бы он отправился в США сразу после поражения в Афинах? Все могло сложиться совершенно по-другому. Он мог бы стать гораздо большей звездой. Мог оставить более масштабный отпечаток на истории бокса", - сказал Лэмпли, слова которого приводит fightnews.info.