Информация о ЧП на концерте в Алматы оказалась ложной

Слухи и домыслы распространили те, кто находился далеко от сцены.

Распространенная в социальных сетях и ряде средств массовой информации новость о том, что на детей во время концерта в Алматы рухнула металлическая конструкция, оказалась ложной, передает Zakon.kz.

По уточненным данным, крики в толпе во время видеоролика оказались лишь домыслами тех присутствующих, кто находился далеко от сцены и не видел происходящего. Металлоконструкции сцены не падали.

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