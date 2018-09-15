Информация о ЧП на концерте в Алматы оказалась ложной
Слухи и домыслы распространили те, кто находился далеко от сцены.
Фото : inalmaty.kz15 сентября 2018, 19:00
Распространенная в социальных сетях и ряде средств массовой информации новость о том, что на детей во время концерта в Алматы рухнула металлическая конструкция, оказалась ложной, передает Zakon.kz.
По уточненным данным, крики в толпе во время видеоролика оказались лишь домыслами тех присутствующих, кто находился далеко от сцены и не видел происходящего. Металлоконструкции сцены не падали.
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