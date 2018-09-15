Сколько получат Головкин и Канело за рематч

Cпортивное информагентство назвало гонорары боксеров Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Казахстанский профессиональный боксер в среднем весе Геннадий Головкин за бой-реванш с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом получит 4 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Информацию о гонорарах спортсменов приводит спортивное издание ESPN.

Противник GGG "Канело", по данным журналиста Дэна Раффаэля, заработает на один миллион долларов больше. В целом боксеры получат по 30 и 40 миллионов долларов. Эти средства спортсмены получат за надбавку от платных трансляций.

Первый поединок между боксерами 5 мая этого года завершился ничьей. Бой-реванш между 36-летним Головкиным и 28-летним Альваресом пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 15 сентября. Казахстанцы смогут увидеть бой утром 16 сентября.

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