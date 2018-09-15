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Стивен Кинг назвал лучший фильм всех времен и народов

Писатель определил самый лучший фильм в истории после ночи раздумий.

Фото : ASIA-Plus15 сентября 2018, 20:45

Самый лучший фильм всех времён и народов назвал американский писатель Стивен Кинг в своём Twitter, пишет ИА REGNUM.

По словам писателя, после заданного ему вопроса, какой же фильм он считает лучшим, он раздумывал всю ночь и назвал «Крёстный отец 2» режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы.

Стоит отметить, что, на самом деле, Кинг больше интересуется фильмами ужасов, поэтому в 2017 году среди любимых им фильмов он называл, в основном, киноленты этого жанра. А предпочтение король ужасов ранее отдал вышедшему в 2016 году фильму ужасов «Демон внутри» норвежского режиссера Андре Овредала.

Также Кинг является на сегодняшний день одним из наиболее часто экранизируемых авторов. По его романам и рассказам сняты десятки фильмов и сериалов. Над экранизациями работали такие известные режиссёры, как Брайан де Пальма («Кэрри» 1976) и Стенли Кубрик («Сияние» 1980).


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