Грузовик насмерть сбил велосипедиста в пригороде Актау
Мужчина от столкновения скончался на месте.
Фото : скриншот с видео15 сентября 2018, 21:05
Мужчину сбили насмерть в пригороде Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».
По словам очевидцев, грузовой автомобиль наехал на велосипедиста. Сотрудники Скорой помощи сообщили, что мужчина от столкновения скончался на месте.
Инцидент произошел возле садово-огородного товарищества "Химик".
Со слов очевидцев, на велосипедиста наехал КамАЗ. Вызов в Скорую Мунайлинского района поступил около трёх часов дня.
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