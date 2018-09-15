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"Целительница с божественным даром" убила младенца во время массажа

Ребёнка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.

Фото : © Pixabay15 сентября 2018, 21:11

Врачи не смогли спасти четырёхмесячного мальчика, которому "народная целительница" при массаже сломала шею в селе Дальнее Константиново Нижегородской области. Младенцу назначили невролога, однако родители малыша по рекомендации знакомых обратились к женщине без образования, но с "божественным даром". Об этом Лайфу сообщили в областном СКР.

"Специалист" также называла себя лекарем и оказывала медицинские услуги прямо у себя дома как детям, так и взрослым. От клиентов не было отбоя, хотя у "целительницы" не было лицензии на проведение массажа, как и медицинского образования. Во время сеанса "лекарь" резко повернула голову малыша, чем повредила шейные позвонки. После этого состояние ребёнка сразу ухудшилось. Младенца в состоянии клинической смерти доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. "Целительница" свою вину отрицает.


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