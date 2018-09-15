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Казахстанские исполнители сняли клип в поддержку GGG

В клипе были использованы записи ранних боев боксёра, а также кадры его подготовки к последним поединкам.

Фото : из открытых источников15 сентября 2018, 22:25

Отечественные звёзды шоу-бизнеса записали песню и сняли клип в поддержку Геннадия Головкина, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Композицию исполнили певцы Данияр Абдрахманов, Марсель, Олжас Сулейменов и Сырымтай Енсепов. Автором слов выступил Нурлан Нурпеисов, музыку написал Данияр Абдрахманов.

В клипе были использованы записи ранних боев боксёра, а также кадры его подготовки к последним поединкам.

Утром 16 сентября по времени Астаны Головкин выйдет на ринг против «Канело» Альвареса. Матч-реванш пройдёт в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. Также боксёры оспорят вакантный пояс журнала The Ring и специальный пояс WBC.


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