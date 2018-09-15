Новый аким Астаны проверил готовность к отопительному сезону

Султанов поручил ускорить темпы строительства и сдать дороги в срок.

15 сентября аким Астаны Бахыт Султанов провел выездное совещание и посетил ряд городских коммунальных предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение города, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В их числе – АО «АРЭК», «Астана су арнасы», ТЭЦ-2. О работе основных коммунальных предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение города, Б. Султанову доложил его заместитель Косман Айтмухаметов.

В ходе объезда Б. Султанов посетил АО «АРЭК», «Астана су арнасы», а также ТЭЦ-2. По словам К. Айтмухаметова, на данный момент проводятся завершающие работы по подготовке города к отопительному сезону. Готовность к приему тепла жилых домов и социальных объектов составляет 97%. Проведена реконструкция 12 км водопроводов и 5 км сетей канализации.

Бахыт Султанов поручил держать эту работу на особом контроле.

«Нашу работу жители оценивают через качество услуг. Мы должны обеспечить максимально комфортные условия, особенно в отопительный период. Вода, тепло, свет должны подаваться бесперебойно», – сказал Б. Султанов.

Также аким Астаны ознакомился с работой Городского центра оперативного реагирования «iKomek». Сегодня центр «iKomek» выступает как инструмент координации своевременного устранения инцидентов, мониторинга и аналитики жизнедеятельности столицы. 77% обращений жителей «закрываются» с первого звонка, данный показатель планируется довести до 85%. Об этом Б. Султанову рассказала руководитель центра Жаннат Дубирова.

В заключение очередного объезда Б. Султанов провел выездное совещание по ремонту и строительству дорог на участке улицы № 27. На сегодняшний день улично-дорожная сеть города Астаны состоит из 1039 улиц общей протяженностью 1102,32 км. Из них с асфальтобетонным покрытием – 837,82 км (или 76%). Инженерные сооружения составляют 8 транспортных развязок, 17 автодорожных мостов, 5 пешеходных мостов, 9 путепроводов. По словам К. Айтмухаметова, всего планировалось построить и отремонтировать 98 улиц протяженностью 71,8 км, в том числе 22 магистральные улицы города протяженностью 20,8 км и 65 улиц протяженностью 35,3 км в жилых массивах. Средний ремонт дорог проведен на 15,7 км дорожного покрытия на 11 улицах.

Султанов поручил ускорить темпы строительства и сдать дороги в срок.

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