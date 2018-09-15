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В США телеведущим пришлось спасаться от урагана в прямом эфире

Синоптики называют "Флоренс" одним из наиболее опасных ураганов последних лет.

Фото : © AP Photo / Tom Copeland15 сентября 2018, 23:21

В Северной Каролине сотрудникам телеканала WCTI пришлось покинуть здание редакции прямо во время прямого эфира из-за бушующего урагана "Флоренс", пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

После объявления об эвакуации большинство журналистов вышли из здания, однако находящиеся в прямом эфире ведущие решили задержаться.

"Здание было эвакуировано, а мы остаемся здесь, чтобы держать вас в курсе", — рассказал зрителям метеоролог Донни Кокс.

Кокс вместе с коллегой Шейном Хинтоном какое-то время находились в кадре, но впоследствии покинуть здание пришлось и им.

Позже представители телеканала заверили зрителей, что никто из сотрудников WCTI не пострадал.

Синоптики называют "Флоренс" одним из наиболее опасных ураганов последних лет.

За несколько дней сила циклона ослабла с четвертой до первой категории, скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час, однако специалисты предупреждают, что ураган грозит США масштабными наводнениями.

В пятницу "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины. Ожидается, что дальше он направится на юг, а затем вернется обратно.

В связи с природным бедствием в некоторых штатах был объявлен режим чрезвычайной ситуации, в районах с населением до миллиона человек была объявлена обязательная эвакуация. На юго-востоке страны были отметены почти полторы тысячи авиарейсов.


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