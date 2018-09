В США телеведущим пришлось спасаться от урагана в прямом эфире

В Северной Каролине сотрудникам телеканала WCTI пришлось покинуть здание редакции прямо во время прямого эфира из-за бушующего урагана "Флоренс", пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

После объявления об эвакуации большинство журналистов вышли из здания, однако находящиеся в прямом эфире ведущие решили задержаться.

Eerie video as WCTI's meteorologists finally evacuate due to rising waters mid-broadcast, leaving just the radar of Florence's rain bands looping on repeat pic.twitter.com/9vxFqB8ZXl