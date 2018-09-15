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Девушку убили в Костанайской области

Подозреваемый в убийстве задержан.

Фото : alau.kz15 сентября 2018, 23:26

Убийство в Аулиекольском районе прокомментировали в ДВД Костанайской области, передаёт Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».

По факту убийства в Аулиекольском районе сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 Уголовного кодекса «Убийство». Подозреваемый установлен и задержан.

Ранее в мессенджере рассылали ориентировку о розыске жителя Аулиекольского района, которого подозревают в убийстве 26-летней сожительницы.


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