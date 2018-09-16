101-й день рождения отметила в праздник города коренная алматинка

По статистике, алматинцы живут дольше всех в Казахстане.

Каким был Алматы ещё будучи Верным, помнит долгожительница Любовь Корченко. Здесь она живёт дольше века. А свой 101 день рождения бабушка отмечает вместе с праздником города. Как показывает статистика, средняя продолжительность жизни в мегаполисе составляет почти 76 лет. Но и эту планку намерены повысить - вместе с проектом "Активное долголетие", передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Геннадию Корченко восьмой десяток, но он не представляет жизнь без любимой мамы. Любовь Никитична прожила ни много ни мало, а целый век. Долгожителей до неё в семье не было. Бабушка чувствует себя хорошо, вот только уже несколько лет не ходит. Не потеряла за годы она ни чувства юмора, ни теплоты во взгляде. Свой 101 день рождения собирается отметить вместе с днём родного города, где и прожила свою долгую жизнь.

«Красивый был город, народу было мало, ни машин не было, ни трамваев, трамвай был потом, ни машин никаких, ходили пешком, всё пешком. И на базар ходили отсюда ходили пешком, а потом уже трамвай пустили, на трамвае стали ездить. Оперный театр строился, драматический театр Лермонтова, кинотеатр, ТЮЗ на Калинина и Панфилова», - вспоминает Любовь Корченко.

Рассказывает Любовь Никитична, как в юности любила гулять по городским паркам. В одном из них - парке 28-ми панфиловцев и познакомилась с мужем Михаилом. Прожить им долго было не суждено. В 41-м он погиб на фронте. Тяжелая доля выпала молодой женщине с ребенком. Трудилась сутками на Главпочтамте сортировщиком, оттуда и вышла на пенсию. Умудрялась после работы радовать сына пирогами с яблоками.

«Я работала, так мы после смены ходили, помогали снимать яблоки, и нам яблоками платили, вот такие апорты принесешь. Запах такой. Пироги я всегда пекла. И вот здесь жила и здесь пекла, насушу сухих яблок, и пирожки, пироги», - отметила Любовь Корченко

Секрет долголетия у Любовь Корченко один - это труд и любовь в сердце. Много ходила пешком, много двигалась, сидеть не приходилось. В хорошей форме и её 80-летний сын. Алматинцы славятся высокой продолжительностью жизни. Для поддержки пожилых разработана Дорожная карта. Ею уже охвачено порядка

6 тысяч человек. Создан специальный сайт - ата-апа, где есть специальная база.

«База такая - карта нуждаемости, где будут также все, кто обращается про вопросу участия в этой программе, все данные этих людей будут там внесены.В чём они нуждаются, мы будем мониторить. Вот бабушка нуждается в этом - мы забили, смогли помочь, решили её проблему - и вся картина по пожилым жителям будет в этой базе», - сказала руководитель отдела Управления занятости и социальных программ г. Алматы Лаура Абжанова.

Центр активного долголетия, открывшийся в Алматы посещают уже 1700 человек. Здесь обучают йоге, фитнесу, компьютерной грамотности, английскому, шахматам и рукоделию. Так что скучать не приходится. Почти 600 пенсионеров занимаются физкультурой в тренажерных залах и бассейнах. Ведь с активной старостью дожить до ста шансов гораздо больше.

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