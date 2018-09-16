Футболист пальцем проткнул глаз соперника

Футболист ушел с царапиной на лице и держался за глаз. Фирмино заменил хавбек Джордан Хендерсон.

Нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил травму глаза в гостевом матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Squawka News.

Форвард был вынужден покинуть поле на 70-й минуте после того, как защитник «шпор» Ян Вертонген попал ему пальцем в глаз.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. ???? pic.twitter.com/ytCkF3LQPx — Squawka News (@SquawkaNews) 15 сентября 2018 г.

Футболист ушел с царапиной на лице и держался за глаз. Фирмино заменил хавбек Джордан Хендерсон.

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что пока не имеет информации о степени серьезности травмы. Отмечается, что из глаза Фирмино капала кровь. «Я видел этот эпизод издалека, но понятно, что для Фирмино это была неприятная ситуация», — заявил Клопп.

«Ливерпуль» победил со счетом 2:1. Фирмино забил победный мяч. «Красные» лидируют в Английской премьер-лиге с пятью победами в пяти матчах.

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