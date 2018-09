Футболист пальцем проткнул глаз соперника

Нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил травму глаза в гостевом матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Squawka News.

Форвард был вынужден покинуть поле на 70-й минуте после того, как защитник «шпор» Ян Вертонген попал ему пальцем в глаз.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. ???? pic.twitter.com/ytCkF3LQPx