Первый бой вечера бокса Головкин - Канело завершился нокаутом

На ринг вышли боксеры полусреднего веса Брайан Себальо и Давид Томас.

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе начался вечер бокса, главным событием которого станет рематч чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.



Пока же стартовали лишь бои предварительного андеркарда.



Первыми на ринг вышли боксеры полусреднего веса — американцы Брайан Себальо (4-0, 2 КО) и Давид Томас (6-3-1, 2 КО). Этот поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился победой Себальо техническим нокаутом уже в первом раунде — на 34-й секунде. Таким образом, Брайан одержал пятую победу в карьере и по-прежнему сохраняет свой рекорд сухим, а Томас потерпел четвертое поражение.

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