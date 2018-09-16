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Первый бой вечера бокса Головкин - Канело завершился нокаутом

На ринг вышли боксеры полусреднего веса Брайан Себальо и Давид Томас.

Фото : Sports.kz16 сентября 2018, 06:06

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе начался вечер бокса, главным событием которого станет рематч чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

Пока же стартовали лишь бои предварительного андеркарда.

Первыми на ринг вышли боксеры полусреднего веса — американцы Брайан Себальо (4-0, 2 КО) и Давид Томас (6-3-1, 2 КО). Этот поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился победой Себальо техническим нокаутом уже в первом раунде — на 34-й секунде. Таким образом, Брайан одержал пятую победу в карьере и по-прежнему сохраняет свой рекорд сухим, а Томас потерпел четвертое поражение.


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