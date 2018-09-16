Сергей Ковалев поддержал Головкина в предстоящем бою
Гена, алга!
Фото : vesti.kz16 сентября 2018, 07:07
Российский боксер Сергей Ковалев не оставил без внимания важнейший бой в карьере казахстанца Геннадия Головкина — утром 16 сентября ему вновь предстоит сразиться с Саулем Альваресом, сообщает zakon.kz.
«Гена, алга! Желаю яркой победы над Альваресом», — написал Ковалев в Instagram, стилизовав графику своего прозвища «Krusher» под цвета национального флага Казахстана.
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