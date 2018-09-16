Погода без осадков сохранится в Казахстане 16 сентября

Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей.

На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков. Лишь в некоторых регионах страны с прохождением фронтальных разделов возможны дожди, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе, севере, центре и востоке республики ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на большей части Жамбылской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: днем 22°, ясно.

Погода в Астане: днем 15°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 16 сентября

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