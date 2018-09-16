Прямая трансляция боя Головкин - Альварес
Рематч Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.
В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena стартовал вечер профессионального бокса, где в главном бою состоится долгожданный рематч чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Zakon.kz.
9:20 В первом раунде спортсмены осторожничали, казахстанец старался действовать первым номером и выбросил много джебов. Альваресу также удалось несколько раз неплохо атаковать.
6:08 Мексиканский файтер Альварес вышел к рингу под традиционную музыку.
9:05 Головкин вышел на ринг в традиционном чапане под композицию Sweet Nation Army от The White Stripes.
9:00 Статистика Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
8:50 20-тысячная арена T-Mobile раскалена до предела, до начала главного боксерского противостояния осталось несколько минут.
8:35 Во втором полусреднем весе 21-летний левша Алексис «Lex» Роша (10-0, 8 КО) одолел 31-летнего Карлоса Ортиса «Ali» Сервантес (11-1, 11 КО).
8:20 Фанаты Альвареса на T-Mobile Arena.
8:05 Тренер GGG Абель Санчес тейпирует руки Головкину.
7:50 Боксеры готовятся к долгожданному поединку.
7:45 Хайме Мунгуйя из Мексики защитил титул в бою с канадским претендентом Брэндоном Куком.
7:35 Фанаты Головкина на T-Mobile Arena.
7:20 Головкин как всегда спокоен и невозмутим перед боем.
7:10 Альварес обещал досрочно разобраться с Головкиным, посмотрим сдержит ли он свое обещание.
6:50 В 12-раундовом отборочном бою по версии WBA в весе до 72,6 кг Давид Лемьё (39-4, 33 KO) победил Гэри О'Салливана (28-2, 20 KO).
6:40 Головкин и Альварес прибыли на на T-Mobile Arena
.@GGGBoxing is here @TMobileArena ready to defend his belts against any obstacle as he faces @Canelo tonight for boxings most anticipated boxing fight #CaneloGGG2 #Sept15 #NoDraw pic.twitter.com/YAhTBQPy7V— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 16 сентября 2018 г.
Watch @Canelo arrive to @TMobileArena for one of the biggest fights of boxing #CaneloGGG2 #Sept15 #NoDraw ???????????? pic.twitter.com/zXQ7M8feLF— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 16 сентября 2018 г.
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