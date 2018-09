Прямая трансляция боя Головкин - Альварес

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena стартовал вечер профессионального бокса, где в главном бою состоится долгожданный рематч чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Zakon.kz.

9:20 В первом раунде спортсмены осторожничали, казахстанец старался действовать первым номером и выбросил много джебов. Альваресу также удалось несколько раз неплохо атаковать.

6:08 Мексиканский файтер Альварес вышел к рингу под традиционную музыку.

9:05 Головкин вышел на ринг в традиционном чапане под композицию Sweet Nation Army от The White Stripes.

9:00 Статистика Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

8:50 20-тысячная арена T-Mobile раскалена до предела, до начала главного боксерского противостояния осталось несколько минут.

8:35 Во втором полусреднем весе 21-летний левша Алексис «Lex» Роша (10-0, 8 КО) одолел 31-летнего Карлоса Ортиса «Ali» Сервантес (11-1, 11 КО).

8:20 Фанаты Альвареса на T-Mobile Arena.

8:05 Тренер GGG Абель Санчес тейпирует руки Головкину.

7:50 Боксеры готовятся к долгожданному поединку.

7:45 Хайме Мунгуйя из Мексики защитил титул в бою с канадским претендентом Брэндоном Куком.

7:35 Фанаты Головкина на T-Mobile Arena.

7:20 Головкин как всегда спокоен и невозмутим перед боем.

7:10 Альварес обещал досрочно разобраться с Головкиным, посмотрим сдержит ли он свое обещание.

6:50 В 12-раундовом отборочном бою по версии WBA в весе до 72,6 кг Давид Лемьё (39-4, 33 KO) победил Гэри О'Салливана (28-2, 20 KO).

6:40 Головкин и Альварес прибыли на на T-Mobile Arena

.@GGGBoxing is here @TMobileArena ready to defend his belts against any obstacle as he faces @Canelo tonight for boxings most anticipated boxing fight #CaneloGGG2 #Sept15 #NoDraw pic.twitter.com/YAhTBQPy7V