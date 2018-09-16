Из американской тюрьмы сбежал убийца, осуждённый на 45 лет
Заключенный начал отбывать наказание 29 мая 1992 года.
Фото : Sputnik Кыргызстан16 сентября 2018, 08:02
Арнольд Нэш получил срок ещё в начале 90-х — за убийство 58-летнего мужчины в каюте в Северном Салливане, сообщает Life.ru.
В Чарльстоне из тюрьмы сбежал убийца, отбывающий 45-летний срок.
Комиссар Джозеф Фицпатрик говорит, что 65-летнего Арнольда Нэша в последний раз видели в четверг, 13 сентября. Власти уверены, что он всё ещё в районе Чарлстона. В последний раз его видели в синих джинсах и светло-голубой рубашке.
Нэш отбывал 45-летний срок за убийство 58-летнего мужчины в каюте в Северном Салливане. Он начал отбывать наказание 29 мая 1992 года.
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