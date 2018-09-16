Головкин показал фото из раздевалки перед боем

Уже через несколько минут казахстанец выйдет на ринг.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин показал фото из раздевалки перед вторым боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает zakon.kz.

Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован в промежутке между 08:00 - 09:00 по времени Астаны.

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