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Видео нокаута экс-соперника Ислама в вечере бокса Головкин — Канело

Хайме Мунгия выступил в андеркарде второго боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Фото : Sports.kz16 сентября 2018, 08:37

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (30-0, 25 КО) успешно защитил свой пояс чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO, сообщает Sports.kz.

Он выступил в андеркарде второго боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Ему противостоял бывший соперник казахстанца Каната Ислама, канадский боксер Брэндон Кук (20-1, 13 КО). Мунгия нокаутировал своего оппонента и сохранил чемпионский титул. Для Хайме эта победа стала 31-й в карьере и 26-й досрочной, а Кук потерпел второе поражение.

Добавим, что Хайме Мунгия рассматривался в качестве потенциального соперника для Геннадия Головкина на бой 5 мая, когда рематч казахстанца с «Канело» сорвался. Однако Атлетическая комиссия штата Невада забраковала кандидатуру Мунгии, посчитав его неопытным для подобных титульных боев. В итоге Хайме сразился с Садамом Али за пояс WBO в первом среднем весе и стал его новым обладателем.


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