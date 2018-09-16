Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дети пострадали в ДТП в Мангистауской области

Пострадавшие с травмами доставлены в детскую больницу.

Фото : lada.kz16 сентября 2018, 09:42

В селе Акшукур произошло ДТП с участием трех машин. Пострадали два ребенка и женщина, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло 15 сентября около пяти часов вечера.

В аварии пострадала женщина и двое детей. Их с травмами средней степени направили в детскую больницу и Мангистаускую областную больницу.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты