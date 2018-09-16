Дети пострадали в ДТП в Мангистауской области

Пострадавшие с травмами доставлены в детскую больницу.

В селе Акшукур произошло ДТП с участием трех машин. Пострадали два ребенка и женщина, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло 15 сентября около пяти часов вечера.

В аварии пострадала женщина и двое детей. Их с травмами средней степени направили в детскую больницу и Мангистаускую областную больницу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!