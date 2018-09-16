Дети пострадали в ДТП в Мангистауской области
Пострадавшие с травмами доставлены в детскую больницу.
Фото : lada.kz16 сентября 2018, 09:42
В селе Акшукур произошло ДТП с участием трех машин. Пострадали два ребенка и женщина, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло 15 сентября около пяти часов вечера.
В аварии пострадала женщина и двое детей. Их с травмами средней степени направили в детскую больницу и Мангистаускую областную больницу.
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