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Маленькую девочку нашли на алматинском рынке

Уставшего ребенка накормили продавцы.

Фото : inform.kz16 сентября 2018, 09:49

На одном из центральных рынков Алматы найдена маленькая девочка, которая гуляла без присмотра взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На рынке, расположенном по улице Толе би, полчаса блуждала одна девочка на вид 1,5 -2 лет. Уставшего ребенка накормили продавцы.

«Нам кажется, ее бросили намеренно, потому что так долго она ходила, что ищущий родитель давно нашел бы ее. В руках у нее кукла, одета в нормальные вещи, выглядит опрятно. Не сказать, что из неблагополучной семьи», - говорит одна из продавцов рынка Гульзар.

Местные продавцы пытались расспросить ее, но девочка пока не умеет внятно разговаривать. Вызванные сотрудники полиции забрали в РУВД Алмалинского района.


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